Covid, in Gran Bretagna nuovo picco di casi: 93.045 in 24 ore

Per il terzo giorno consecutivo nel Regno Unito si registra un record assoluto di contagi da Covid: sono stati 93.045 nelle ultime 24 ore, con 111 morti. Sono invece 7.611 i ricoverati, 875 dei quali in terapia intensiva. Quasi raddoppiati i contagi giornalieri da Omicron, a 3.201, per un totale di 14.909.

Ieri i casi registrati erano stati 88.376 e il giorno prima ancora 78.610.

Intanto la Commissione Europea ha varato alcuni correttivi per il protocollo sull'Irlanda del Nord, per consentire la fornitura di farmaci provenienti dalla Gran Bretagna nell'Ulster. In pratica, spiega l'esecutivo Ue, gli stessi medicinali continueranno a essere disponibili in Irlanda del Nord contemporaneamente al resto del Regno Unito, mentre condizioni specifiche garantiranno che i farmaci autorizzati nel Regno Unito non entrino nel mercato unico Ue.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 17:43

