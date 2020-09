Esci di casa invece di autoisolarti? Rischi una multa fino a 11mila euro (il corrispettivo di 10 mila sterline): avviene nel Regno Unito. Lo prevedono le nuove normative annunciate ieri per arginare la pandemia potranno. Le multe potranno essere comminate in Inghilterra a chi rifiuta di autoisolarsi per fermare la diffusione del coronavirus. Secondo indiscrezioni giornalistiche britanniche, inoltre, si pensa a una sorta di incentivo per restare a casa per chi è sotto la soglia dello stipendio minimo o riceve sussidi statali: chi si atterrà alle regole potrà ricevere 500 sterline per starsene nella sua abitazione

We are at a tipping point.



This country faces a choice: everyone abides by the rules & we control #coronavirus, or more restrictions will be needed.



Let's pull together in the national interest, & we will beat this virus. pic.twitter.com/YWHcTDdSlT