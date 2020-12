Covid, record di casi in Germania: si va verso il lockdown. Il ministro: «Scatti subito, non dopo Natale»

La Germania potrebbe optare a giorni per un lockdown totale in tutto il Paese. Dopo il nuovo record di casi di Covid di ieri, quando sono stati segnalati 29.875 nuovi positivi e 598 vittime, nei giorni scorsi era partita la discussione sull'eventualità di irrobustire il 'lockdown leggero' nel Paese. Il ministro dell'Interno del governo Merkel Horst Seehofer, secondo il quotidiano Der Spiegel, ha però rilanciato e chiede ora che il lockdown duro in tutto il Paese scatti subito, senza aspettare le vacanze di Natale.

La Germania è in semi-lockdown dal 2 novembre ma da più regioni è arrivata la richiesta di un'ulteriore stretta. E intanto a livello locale qualcosa si inizia a muovere: il Land tedesco del Baden-Wuerttemberg, la regione di Stoccarda, andrà infatti in lockdown subito dopo Natale almeno fino al 10 gennaio, ha annunciato il ministro-presidente Winfried Kretschmann, sottolineando che la decisione viene presa in attesa che si arrivi a un accordo federale sulle misure anti-Covid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 11:44

