Covid, paura al G7 di Londra: due funzionari indiani positivi, tutta la delegazione in isolamento

Paura Covid al G7 di Londra. Due funzionari indiani sono risultati positivi e tutta la delegazione si trova attualmente in isolamento. Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, che aveva avuto ieri un incontri bilaterale con il ministro degli Interni britannico Priti Patel, non è positivo al Covid.

L'India, pur non facendo parte del G7, è tra i paesi invitati dalla Gran Bretagna (che ha la presidenza di turno) a partecipare al vertice di Londra, il primo in presenza dall'inizio della pandemia. A dare notizia dei due casi di positività tra i delegati indiani è Skynews, che sottolinea come lo screening delle varie delegazioni faccia parte delle misure di sicurezza sanitaria precauzionali previste per questa riunione ministeriale londinese del G7.

Nella seconda giornata di riunioni tra i ministri degli Esteri, l'indiano Subrahmanyam Jaishankar sta partecipando in videocollegamento con la Lancaster House. «Ieri sera ho saputo del rischio di essere stato esposto a casi di positività al Covid. Come misura precauzionale e anche per rispetto degli altri, ho deciso di svolgere i miei impegni in modalità virtuale, a cominciare dall'incontro di oggi», ha spiegato il ministro dell'India.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.