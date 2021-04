Covid in Francia, 30mila nuovi casi e 350 morti

Il ministero della Salute francese ha segnalato altri 30.317 casi di coronavirus e 347 morti per la malattia, già contratta da 5.534.313 persone, di cui 103.603 morte. Attualmente sono 30.281 le persone ricoverate, dopo i 2.109 ricoveri registrati nelle ultime 24 ore. Nei reparti di terapia intensiva, invece, i convalescenti sono 5.943, di cui 484 ricoverati questo martedì.

Con queste cifre, ci sono circa 200 persone in più negli ospedali francesi. Per quanto riguarda il piano di immunizzazione, circa 14,5 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, mentre più di 5,8 milioni hanno ricevuto entrambe, rappresentando l'11,2 per cento della popolazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 23:33

