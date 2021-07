Covid in Francia, Macron: «Sì al green pass e alla terza dose, non escludiamo il vaccino obbligatorio»

Covid in Francia, il discorso di Emmanuel Macron alla nazione: «Il green pass servirà per accedere ovunque, con la variante Delta dobbiamo porci la questione del vaccino obbligatorio».

Il presidente della Repubblica francese, parlando alla nazione, ha parlato innanzitutto del green pass: «Servirà, da agosto, per accedere ai caffé, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche. Già dal 21 luglio sarà esteso anche per tutti coloro che hanno almeno 12 anni e servirà per accedere ai luoghi di svago e di cultura con eventi da 50 persone in su».

Emmanuel Macron ha anche parlato della vaccinazione: «Sarà resa obbligatoria per tutto il personale sanitario e non sanitario di ospedali, cliniche, case di cura, strutture per persone in situazione di handicap, tutti i professionisti o i volontari che lavorano a contatto con le persone fragili, anche a domicilio». Di fronte alla minaccia della variante Delta, però, il presidente francese non esclude misure più drastiche: «La Francia è toccata da una forte ripresa dell'epidemia in tutti i territori. Se non agiamo fin da subito, il numero dei casi continuerà ad aumentare fortemente e i ricoveri saranno in crescita dal mese di agosto. Il vaccino è la nostra risorsa principale che ci protegge dalle varianti ed evita il 95% delle forme gravi. Dobbiamo agire in fretta ma se la vaccinazione non aumenterà in modo sufficiente, dovremo porci la questione dell'obbligo per tutti i francesi».

Parce que tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre le variant Delta. Parce qu’ils divisent par 12 son pouvoir de contamination. Parce qu’ils évitent 95% des formes graves. https://t.co/ynFkwqSsNE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

Emmanuel Macron ha anche annunciato l'ok alla terza dose di vaccino: «Dobbiamo pensare ad un ulteriore richiamo per chi è stato vaccinato all'inizio del 2021, ma solo dopo aver protetto gli studenti e i ragazzi dai 12 anni in su».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 21:50

