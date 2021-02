Covid, follia a Belgrado: due mega-party in centro con 1.500 persone. Cinque arresti

Con la pandemia di Covid quasi tutto il mondo è paese. Mentre in Italia infuriano le polemiche sulle piste da sci chiuse, e durante le vacanze di Natale si moltiplicavano le "denunce" sui social sulle feste private in case e locali, a Belgrado accade di peggio: nello scorso weekend oltre 1.500 persone hanno infranto le leggi anti contagio, con due enormi raduni in differenti parti della capitale serba.

Le autorità del comune hanno organizzato una riunione d'emergenza dopo quanto accaduto: la polizia tra sabato e domenica ha arrestato cinque persone, dopo aver disperso i due grandi raduni. Una festa in centro a Belgrado aveva visto la partecipazione di mille persone, mentre in un altro party ce n'erano circa 600, scrive oggi l'agenzia Associated Press. Nella capitale della Serbia, che conta circa 1,4 milioni di abitanti, ci sono circa duemila nuovi positivi al giorno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 10:40

