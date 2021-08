Il figlio è morto per Covid, coppia di genitori vince due volte alla lotteria in due settimane: «Ora un memoriale»

Susan Slater, 74 anni, e suo marito, una coppia dell'Essex, Inghilterra, hanno vinto alla lotteria due volte in due settimane: 30.000 sterline. Soldi che i fortunati vincitori investiranno per il memoriale in onore del figlio Steve, morto per coronavirus mesi fa: «Vogliamo ricordarlo come si deve».

Il premio eccezionale arriva dopo due settimane dal 15 luglio, data in cui entrambi hanno vinto 1.000 sterline a testa.

La signora Slater ha reso noto che i suoi vicini di Canvey Island la stanno aiutando ad organizzare una celebrazione ad hoc sulla vita di suo figlio.

«Faremo un grande memoriale per lui. Molte persone mi stanno aiutando a farlo. Siamo un gruppo molto affiatato. Voglio solo che tutti vengano a brindare a Steve».

Ricordando il momento in cui ha saputo di aver vinto, la signora Slater ha detto: «Quando ho ricevuto la telefonata, ho detto a parecchie persone che avevo vinto 1.000 sterline e ho pensato: questo è un fallimento, qualcuno mi sta prendendo in giro! Mai avrei pensato che sarei stato abbastanza fortunata da vincere £ 30.000».

Quando le è stato chiesto come avesse intenzione di spendere le sue vincite, la signora Susan ha detto di voler fare regali alla sua famiglia, compresa sua figlia, la nuora, i cinque nipoti e i due pronipoti.

«Io e mio marito siamo sposati da 55 anni quest'anno e amiamo sempre le vacanze, quindi questa sarà davvero speciale. Amiamo andare in crociera, quindi sarà una bella lunga stavolta».

Matt Johnson, ambasciatore della People's Postcode Lottery, ha dichiarato: «È stato un vero piacere dare questa sorpresa a Susan. È stato un anno molto duro per lei e per la famiglia e sono particolarmente felice di poter rendere felici lei e i vicini che hanno raccolto una buona notizia».

La lotteria locale costa £ 10 al mese e le persone che giocano con il codice postale prescelto partecipano automaticamente a tutte le estrazioni.

