Covid, Emmanuel Macron si è vaccinato: «Facciamolo tutti per proteggere noi stessi e i nostri cari»

Covid, Emmanuel Macron si è vaccinato. Il presidente della Repubblica francese lo ha annunciato sui social, lanciando anche un appello ai suoi concittadini.

«Vaccinato», ha scritto in un tweet Emmanuel Macron. Il presidente della Francia ha poi lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a prenotarsi sul sito del Ministero francese della Salute: «Come Brigitte e me, come già 25 milioni di francesi, vacciniamoci! Per proteggerci, per proteggere i nostri cari».

Emmanuel Macron ha seguito la raccomandazione sanitaria di attendere almeno 3 mesi dopo aver contratto la malattia per farsi vaccinare e di procedere con una sola iniezione. Macron non ha precisato quale vaccino sia stato inoculato a lui e quale a Brigitte, sua moglie. Entrambi erano risultati positivi al Covid, il presidente il 17 dicembre, Brigitte 7 giorni dopo.

Comme Brigitte et moi, comme 25 millions de Français déjà, vaccinons-nous ! Pour nous protéger, pour protéger nos proches. Prenez rendez-vous sur https://t.co/tWTeKkRasd. https://t.co/S5ATCvssiS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2021

