Un solo visitatore positivo al covid: a Shanghai chiude tutto Disneyland

Massima prudenza in Cina per stroncare sul nascere un possibile nuovo focolaio del virus a Disneyland Shanghai. E' bastato un solo visitatore positivo al Covid per decidere di chiudere il parco divertimenti. Oggi e domani Shanghai Disneyland e Disneytown saranno temporaneamente chiusi a scopo di prevenzione e controllo dell'epidemia. La data di riapertura non è stata specificata. Il parco ha proceduto allo screening del personale e dei visitatori e da questa mattina sono già 34.000 le persone sottoposte al test del Covid, secondo quanto riferito dal municipio di Shanghai.

In un video diffuso dai media ufficiali, si possono vedere dipendenti in tute protettive che testano i visitatori tra i fuochi d'artificio sopra l'iconico castello di Disneyland. Tutti i test sono risultati negativi, ma adulti e bambini che hanno visitato il parco negli ultimi giorni dovranno comunque astenersi dall'andare a scuola o al lavoro per almeno 48 ore e sottoporsi a ulteriori test. Due giorni prima, il parco degli Universal Studios di Pechino, aperto alla fine di settembre, aveva annunciato casi di contatto con contagiati tra i suoi visitatori del fine settimana precedente. Circa 6 milioni di cinesi in totale sono attualmente in isolamento a causa dell'ultimo focolaio, la maggior parte nella grande città di Lanzhou, 1.200 km a ovest di Pechino. La situazione è «grave e complessa», ha ammesso sabato un portavoce del ministero della Salute, sottolineando la velocità con cui il virus ha ripreso a circolare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 18:18

