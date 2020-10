L'Irlanda è il primo paese europeo a tornare al lockdown. Dublino tornerà al livello più alto di restrizioni sul Covid dalla mezzanotte di mercoledì. Con le nuove misure resteranno chiusi i negozi non essenziali, mentre bar e ristoranti potranno funzionare solo da asporto. Aperte invece scuole e strutture per l'infanzia. Il premier Micheal Martin ha dato l'annuncio in diretta televisiva, sottolineando che le prove che la situazione potesse aggravarsi nelle settimane a venire erano «troppo forti» per essere ignorate.

Covid, Germania record di casi

Intanto in Germania il numero di casi di coronavirus torna a stabilire un nuovo triste record. Secondo il bollettino dell'Istituto Robert Koch, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.868 contagi, il numero più alto finora, e 47 morti. Ieri i casi positivi erano stati 4.325 e 12 i decessi. Con gli ultimi dati sale a 373.167 il numero delle persone contagiate e 9.836 quello delle vittime.

