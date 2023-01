Covid, in Cina 13mila morti in ospedale in una settimana

di Redazione web

In Cina nella sola settimana dal 13 al 19 gennaio almeno 13.000 persone sono morte in ospedale in conseguenza del Covid, di cui 681 pazienti per problemi respiratori provocati direttamente dal virus e 11.977 per altre malattie combinate al coronavirus: lo rende noto il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), che precisa che la cifra non include le persone che sono morte in casa a causa del Covid.

Cina, torna l'allarme covid

La compagnia di statistiche mediche britannica Airfinity stima che da quando in dicembre il governo di Pechino ha messo fine, sull'onda delle proteste della gente, alla politica 'Zero Covid', le morti in Cina in conseguenza del Covid siano almeno 600.000 e prevede che in occasione delle festività del Capodanno lunare, che cade oggi, quando centinaia di milioni di persone si mettono si spostano, il numero dei decessi possa salire fino a 36.000 al giorno.

