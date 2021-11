Covid in Belgio: torna l'obbligo di smart working

La situazione legata alla pandemia da Coronavirus torna a preoccupare tutta Europa. La quarta ondata, quella definita dei no vax, torna a mietere vittime e a far risalire la curva dei contagi. E anche il Belgio corre ai ripari.

Leggi anche > Covid, la Germania è in ginocchio. Quasi 53mila casi: «Siamo vicini a una catastrofe»

Arrivano nuove restrizioni anti Covid-19 in Belgio dopo la forte crescita dei contagi nella settimana tra il 7 e il 13 novembre (oltre 10mila nuovi casi). Dopo la riunione del Comitato di concertazione si apprende che il lavoro a distanza torna obbligatorio per quattro giorni a settimana, da sabato 20 novembre fino al 13 dicembre. La mascherina torna inoltre obbligatoria nei luoghi al chiuso sopra i 10 anni di età, ma non a scuola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA