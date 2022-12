Covid, Bassetti: «Cina possibile bomba biologica. I No vax hanno ripreso a mistificare, che pena». Test su primo aereo a Fiumicino: 5 casi su 49

Il Covid proveniente dalla Cina torna a spaventare il mondo. Con la caduta della quarantena obbligatoria, la Cina riapre le porte e il boom di voli per l'estero torna a preoccupare e a far discutere. Il Governo Meloni, infatti, è subito corso ai ripari alzando delle misure barriera negli aeroporti, rendendo obbligatori i test antigenici, ma i virologi non condividono la scelta.

Covid Lazio, bollettino: oggi 2.627 casi (1.360 a Roma) e 8 decessi. D'Amato: «Tamponi a tutti i passeggeri»

Covid, la Cina dice stop alla quarantena: siti di viaggi presi d'assalto, boom di voli verso l'estero

Test su primo aereo a Fiumicino: 5 casi su 49

Conclusi i test sui passeggeri del primo volo arrivato dalla Cina a Fiumicino: su 49 - di cui uno in transito- sono stati riscontrati 5 casi di positività, nessuno di loro è sintomatico. «Sono stati fatti i tamponi molecolari ora si passa al sequenziamento -ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - Siamo intorno al 10% dei positivi».

Il parere degli esperti

L'informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci, fa discutere i vari virologi italiani. Andrea Crisanti, ad esempio, stronca le misure anti Coronavirus prese dal ministero. Secondo il virologo e senatore del Pd, l’identificazione dei casi all’origine e il controllo all’arrivo sui voli provenienti dalla Cina «avranno un impatto praticamente trascurabile per due ragioni: la prima è la conseguenza della proposta contenuta nella ordinanza di utilizzare i test antigenici. Questi, in condizione di elevata trasmissione, non hanno la sufficiente capacità predittiva negativa, cioè quella di identificare tutti i falsi negativi. Noi stiamo applicando un colabrodo anziché una rete. La seconda ‘falla’, invece, è legata al fatto che queste misure non intercettano i viaggiatori provenienti dalla Cina che effettuano scali intermedi: stesso errore fatto tre anni fa all’inizio della prima epidemia. Comprensibile allora per inesperienza e ingenuità. Ora ingiustificato e colpevole».

La situazione #COVID19 in #Cina rischia di rappresentare una futura bomba biologica. Anziché tacere per sempre (visto che per loro la Cina rappresenta una vera tomba e le loro teorie si sono dimostrate false e infondate), i #novax hanno ripreso a mistificare. Che pena — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) December 29, 2022

L'allarme di Bassetti

Anche Matteo Bassetti non è a favore dei test antigenici. «Bisogna controllare i viaggiatori che provengono dalla Cina con tamponi molecolari, non solo a livello italiano, ma a livello europeo, visto che il 95% di chi arriva in Italia ci arriva attraverso triangolazione da altri hub». È la prima delle indicazioni del direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, per contrastare «la potenziale bomba biologica cinese». Un concetto ribadito anche su Twitter, nel quale non manca un riferimento ai No Vax. «La situazione Covid-19 in Cina rischia di rappresentare una futura bomba biologica. Anziché tacere per sempre, visto che per loro la Cina rappresenta una vera tomba e le loro teorie si sono dimostrate false e infondate, i no vax hanno ripreso a mistificare. Che pena», ha scritto Bassetti sui social.

