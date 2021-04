In isolamento nel Covid-hotel: famiglia di tre persone contagiata dai vicini positivi

Il dipartimento della salute del australiano sta indagando su come tre membri di una famiglia siano stati contagiati dal coronavirus durante la quarantena in un Covid-Hotel di Sidney. I tre alloggiavano all'Adina Apartment hotel, accanto a una famiglia con il virus.

I tre casi erano stati precedentemente classificati come acquisiti all'estero, ma sono stati riclassificati domenica dopo aver determinato che i casi condividevano la stessa sequenza virale della famiglia di quattro persone che si trovava nella stanza adiacente.

Le due famiglie hanno fatto ritrono in Australia da paesi diversi e in giorni differenti e secondo il servizio sanitario nazionale la famiglia positiva in origine sarebbe stata contagiosa tra l'8 e l'11 aprile. Tutti gli altri ospiti al 12 ° piano dell'hotel Adina Apartment hanno restituito risultati negativi dopo essere stati nuovamente testati e il personale che ha lavorato sul piano si sta autoisolando in attesa dei risultati. Le famiglie risultate positive sono state entrambe trasferite fuori dall'hotel in speciali strutture sanitarie dove rimarranno fino a quando non saranno più contagiose.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Aprile 2021, 12:37

