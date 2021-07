Covid, l'appello dei medici: «Sempre più giovani in terapia intensiva, vaccinatevi o sarà l'errore più grande della vostra vita»

La pandemia di Covid corre e i nuovi casi sono sempre più tra i giovani e giovanissimi, le fasce di età meno coperte dal vaccino a differenza degli over 60. E un numero crescente di ragazzi finisce in ospedale e anche in terapia intensiva: diversi medici stanno lanciando appelli sui media britannici, pregando i giovani di «non soffrire inutilmente» e di farsi vaccinare, scrive il quotidiano inglese Guardian. Nel primo weekend dopo il 'freedom day' inglese (il giorno in cui sono cadute tutte le restrizioni anti Covid) hanno fatto il giro del Paese le immagini di locali notturni affollati di persone senza mascherine né distanziamento.

Come scrive il Guardian, i medici hanno lanciato l'allarme sui giovani non vaccinati, che hanno invece bisogno di proteggersi dal virus per evitare la malattia grave: attualmente i vaccini in circolazione proteggono dalla variante Delta (ormai maggioritaria in tutta Europa) almeno nelle sue forme gravi, mentre non danno spesso una protezione piena contro l'infezione, il che significa che se un vaccinato viene a contatto con un infetto non vaccinato può rischiare fortemente di contagiarsi nonostante l'immunità.

L'appello dei medici arriva mentre in Inghilterra il picco dei contagi sembra essere arrivato al punto più alto e la situazione sembra stabilizzarsi: per il quinto giorno consecutivo i nuovi positivi sono calati, ma i numeri non possono ovviamente ancora risentire della caduta delle restrizioni e gli scienziati sul tema restano molto cauti. Ieri il Regno Unito ha registrato 29.173 casi (domenica scorsa erano stati 48.161), ma secondo il NHS inglese un terzo dei giovani tra i 18 e i 29 anni non ha ancora ricevuto nemmeno una dose del vaccino: e secondo i medici, nonostante i giovani abbiano un rischio più basso di morire di Covid, sono sempre di più coloro che finiscono in ospedale, spesso in rianimazione.

La dottoressa Samantha Batt-Rawden, scrive il Guardian, medico in rianimazione, ha detto che tra i suoi pazienti ci sono sempre più giovani: «La stragrande maggioranza di coloro che necessitano di cure intensive non sono vaccinati: alcuni di loro moriranno. È straziante per noi vedere le persone soffrire inutilmente sapendo che potevano evitare tutto questo facendo il vaccino», ha detto. «Vediamo pazienti di 20 o 30 anni, in salute e senza patologie, che finiscono in terapia intensiva. Come medico, prego tutti di vaccinarsi e di non commettere l'errore più grande della vita».

Un altro medico, Adam Finn, membro del Comitato per la vaccinazione e l'immunizzazione dell'Università di Bristol, afferma che in città ci sono stati quasi 200 ricoveri, con un'età media di 40 anni: «Abbiamo avuto persone sotto i 30 anni nella nostra unità di terapia intensiva e che richiedevano anche ossigenoterapia ad alto livello. Ci sono persone più giovani che si ammalano seriamente in questo momento, è una prima buona ragione per pensare di fare il vaccino. L'altra è che vaccinarsi riduce il rischio non solo di contrarre l'infezione, ma di trasmetterla ad altre persone; ora è chiaro».

Ma il pericolo non riguarda solo la malattia grave o il ricovero: c'è anche il 'long Covid'. Secondo i dati del governo britannico, oltre 2 milioni di adulti in Inghilterra hanno manifestato sintomi oltre le 12 settimane, con il rischio che aumenta con l'età. «Anche se solo il 5% delle persone si ammala di Covid, c'è un numero enorme di persone che riscontra una condizione molto debilitante che potrebbe durare anche per un anno - spiega Kaveri Jalundhwala, della Doctors' Association UK - è peggio di quello che la gente crede. Chi ne soffre non può più svolgere le normali attività o il proprio lavoro, si fatica anche a camminare o a fare esercizio fisico».

