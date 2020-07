Covid, l'appello di 25 scienziati svedesi: «Non fate come noi, qui morte dolore e sofferenza»

modello svedese non abbia funzionato a pieno nella pandemia di coronavirus, è ormai evidente da qualche tempo: il numero di morti e contagiati è stato molto superiore a quanto il governo di Stoccolma sperasse. E in una lettera aperta pubblicata ieri dal quotidiano Usa Today, a confermarlo sono proprio 25 medici e scienziati svedesi.



«Crediamo che la Svezia possa essere utilizzata come modello, ma non nel modo in cui inizialmente si pensava», scrivono nella loro lettera aperta. «In Svezia, la strategia» seguita dal governo per far fronte all'epidemia di coronavirus «ha portato alla morte, al dolore e alla sofferenza e per di più non ci sono indicazioni che l'economia svedese abbia avuto risultati migliori rispetto a molti altri paesi Che ilnon abbia funzionato a pieno nella, è ormai evidente da qualche tempo: il numero di morti e contagiati è stato molto superiore a quanto il governo di Stoccolma sperasse. E in una lettera aperta pubblicata ieri dal quotidiano Usa Today, a confermarlo sono proprio 25 medici e scienziati svedesi., ma non nel modo in cui inizialmente si pensava», scrivono nella loro lettera aperta. «In Svezia, la strategia» seguita dal governo per far fronte all'epidemia di coronavirus «ha portato alla morte, al dolore e alla sofferenza e per di più non ci sono indicazioni che l'economia svedese abbia avuto risultati migliori rispetto a molti altri paesi

Al momento, abbiamo dato l'esempio per il resto del mondo su come non affrontare una malattia infettiva mortale», le loro parole. «Alla fine - concludono gli scienziati - anche questo passerà e la vita tornerà alla normalità. Nuovi trattamenti medici arriveranno e miglioreranno la prognosi. Speriamo che ci sia un vaccino. Tenete duro fino ad allora. E non fatelo nel modo svedese».

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 22:25

