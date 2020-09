Covid, annullato per la prima volta in 13 anni il Winter Wonderland di Londra

L'annuale Winter Wonderland di Londra è stato cancellato per la prima volta in 13 anni a causa della pandemia di coronavirus. In una nota rilasciata mercoledì, gli organizzatori hanno dichiarato: «Cara famiglia di Hyde Park Winter Wonderland, è con il cuore pesante che condividiamo che Hyde Park Winter Wonderland non avrà luogo quest'anno».



E continua: «Hyde Park Winter Wonderland ha sempre cercato di riunire amici e parenti in un ambiente divertente, sicuro e interattivo per celebrare le festività natalizie. Il nostro team ha lavorato instancabilmente, esplorando ogni possibile opzione nella speranza di poter portare avanti l'evento in modo responsabile e fornire a Londra la tanta necessaria allegria festosa».



Tuttavia, gli organizzatori hanno spiegato che a causa delle restrizioni di viaggio in corso e dei problemi di salute relativi al Covid-19, è stato deciso che l'evento non può andare avanti quest'anno.



Hanno concluso: «Alla luce delle continue preoccupazioni per la salute, delle restrizioni di viaggio e dell'incertezza che circondano il Covid-19 e considerando le dimensioni e la portata di questo evento, non siamo riusciti a trovare un modo per farlo senza compromettere le attrazioni magiche, gli spettacoli, le giostre, i bar e le esperienze che rendono Hyde Park Winter Wonderland così speciale. Sappiamo quanto sarà deludente questa notizia per i milioni di persone che di solito accogliamo ogni stagione. E possiamo assicurarvi che condividiamo la vostra delusione, avendo dedicato molto lavoro, sudore e persino qualche lacrima nel tentativo di rendere possibile l'evento di quest'anno. Non vediamo l'ora di riunire amici e parenti per celebrare le festività natalizie a Hyde Park Winter Wonderland nel 2021». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 22:54

