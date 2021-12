Covid, in Germania ormai è allarme: 437 morti e 51mila contagi. «Mancano i vaccini»

Con l'arrivo della variante Omicron, i casi tornano a salire in modo vertiginoso anche in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 50.968 nuovi contagi. A riferirlo è il Robert Koch Institute, l'organismo che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, riportando anche il dato di altri 437 decessi, in calo rispetto ai 522 di ieri.

Mercoledì il nuovo ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, ha avvertito che il Paese non ha dosi di vaccino sufficienti per mantenere alto il ritmo della campagna vaccinale durante l'inverno alla luce anche del previsto aumento della variante Omicron.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 10:03

