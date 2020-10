Covid, all'aeroporto di Londra Heathrow test rapidi per i passeggeri diretti in Italia

I passeggeri in partenza da Heathrow e diretti in Italia o a Hong Kong potranno effettuare un test rapido per il Covid-19 presso lo stesso aeroporto londinese e ricevere i risultati entro un'ora. Lo riporta il sito dell'emittente 'Itv', precisando che il test della saliva Lamp costa 80 sterline (88 euro) e agevolerà le persone che viaggiano in quei Paesi in cui è richiesto all'arrivo di provare la propria negatività al coronavirus.

Questo tipo di test non necessita di essere processato in laboratorio. Al momento la possibilità di eseguire il test rapido sarà solo a disposizione dei passeggeri in partenza per Hong Kong, dove per entrare è necessario mostrare un test negativo eseguito entro 72 ore dal volo, e Italia, che ai passeggeri dal Regno Unito richiede di dimostrare che si sia risultati negativi prima della partenza oppure di sottoporsi al test all'arrivo. Sempre più Paesi nel mondo stanno inserendo la Gran Bretagna nella lista degli Stati a rischio e questo implica molte restrizioni per i viaggiatori.

