Covid, accuse dalla Cina: «Il virus prima in Italia, poi a Wuhan»

Una serie di prove sul coronavirus trovate in Italia prima di dicembre 2019, tra cui l'ultima di un bambino di 4 anni contagiato a novembre, ha portato alcuni esperti a indicare che nel Paese si è verificato un focolaio di Covid-19 prima che a Wuhan, dove il primo caso ufficiale è dell'8 dicembre.

Lo scrive il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo (organo del Partito comunista cinese), in un articolo pubblicato stasera sul suo sito web e titolato “L'Italia ha potenzialmente avuto un'epidemia di Covid-19 prima di Wuhan”. Nel secondo paragrafo, il Global Times precisa che «tuttavia, questo non indica l'Italia come l'origine del virus, poiché determinare la fonte è un lavoro complicato e difficile, che richiede una grande quantità di indagini e studi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 20:11

