Covid, contagiati 13 gorilla dello zoo di Atlanta: grave un maschio di 60 anni

Tredici gorilla dello zoo di Atlanta, nello Stato della Georgia, hanno contratto il coronavirus: lo ha reso noto lo zoo, riporta il Guardian, secondo cui gli animali sono stati contagiati probabilmente da un custode.

Tra i gorilla malati c'è anche Ozzie, un maschio di 60 anni considerato particolarmente a rischio. In un comunicato pubblicato sul suo sito web lo zoo ha spiegato che il custode in questione è vaccinato contro il Covid, è asintomatico e indossava dispositivi di protezione individuale quando è entrato in contatto con gli animali. Oltre ai gorilla verranno vaccinati contro il Covid altri animali, come gli orangutanghi, le tigri e i leoni.

Lo scorso febbraio gli otto gorilla dello zoo di San Diego hanno contratto il Covid - incluso un esemplare di 49 anni - ma sono guariti nel giro di qualche settimana.

