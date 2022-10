Modella di OnlyFans uccide il fidanzato, pochi giorni prima era andata alla polizia: «Aiutatemi, mi perseguita»

La modella accusata di aver ucciso a coltellate il suo fidanzato avrebbe chiesto aiuto in passato per abusi. Courtney Clenney, la 26enne modella OnlyFans accusata di aver accoltellato a morte il suo fidanzato durante una lite lo scorso aprile, si sarebbe rivolta alla polizia due giorni prima del delitto, sostenendo di essere perseguitata dall'uomo.

Le violenze

Courtney, che conta 2 milioni di followers su Instagram ed è molto nota anche su OnlyFans, è accusata di omicidio di secondo grado per la morte di Christian Obumseli, 27 anni. Un video che li immortala in un ascensore mostra la coppia litigare violentemente e poche ore dopo il 27enne sarebbe stato trovato morto. La 26enne avrebbe però agito per legittima difesa, come emerge dalle ultime indagini.

Pare che la modella avesse chiesto aiuto alla polizia visto che il suo compagno era diventato insistente: «Mi stava perseguitando. Voglio un ordine restrittivo contro Christian Obumseli», avrebbe confessato a un suo amico della polizia di Miami. L'ipotesi che spunta è quella secondo la quale Courtney sarebbe stata vittima di abusi continui. L'arresto per lei è scattato mentre era in riabilitazione alle Hawaii per abuso di sostanze e disturbo post-traumatico quattro mesi dopo il sanguinoso incidente all'interno della lussuosa casa della coppia.

I due stavano insieme da circa due anni, ma pare che il loro rapporto fosse molto litigioso al punto che i vicini stavano pensando di chiedere lo sfratto a causa delle continue grida. Quando è avvenuto il delitto si erano già separati ma il 27enne pare continuasse a perseguitare la modella.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 16:20

