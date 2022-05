L'ombrello da sole Adidas x Gucci diventa virale in Cina: ecco quanto costa. E non è impermeabile

Può un ombrello costare mille euro e non proteggere neppure dalla pioggia? E’ la domanda del momento sui social media in Cina e l’oggetto di tendenza è l’ombrello della nuova collezione Adidas x Gucci. Si tratta di uno degli accessori che i due brand metteranno in vendita il mese prossimo, con un tratto decisamente peculiare: è un ombrello da sole. Sul sito web di Gucci la descrizione dell’articolo, dal costo di 990 euro per il cui acquisto ci si può mettere da subito in lista d'attesa, è minuziosa: misto lino e cotone blu e rosso con stampa GG e Trifoglio, manico in legno di betulla intagliato. Comprende inoltre una nota che ha fatto diventare virale il prodotto: «Questo articolo non è impermeabile ed è pensato per l'utilizzo come protezione dal sole o per uso decorativo».

Un dettaglio fashion, ma anche da collezionisti che ha comunque sollevato critiche e sberleffi sui social cinesi. L’hashtag che si traduce approssimativamente in «l'ombrello della collaborazione venduto per 11.100 yuan non è impermeabile» ha finora avuto più di 140 milioni di visualizzazioni su Weibo, riporta Bloomberg. La Cina è un mercato importante per i principali marchi di lusso. L'anno scorso, secondo la società di consulenza Bain & Company, riporta la Bbc, le vendite di beni di lusso sono aumentate del 36%. La previsione è che la Cina diventerà il più grande mercato per questo settore entro i prossimi tre anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 21:15

