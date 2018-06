Ragazza 17enne non viene assunta da Costa Coffee a causa del suo nome

Muore a 17 anni giocando alla «roulette russa», gli amici nascondono il corpo in un armadio​

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 17enne che stava cercando un lavoro part-time, si è sentitaquando il personale della nota catena di caffetterieavrebbe dichiarato di “non assumerla a causa del suo nome” a, nel. Un amico della ragazza che si trovava nelladopo che Jordanna è uscita dal colloquio ha notato che loparlava di lei - dicendo che non l'avrebbero assunta per il suo strano nome: “Non appena sei uscito hanno iniziato a prendere in giro il tuo nome, dicendo che il tuo nome sarà una delusione per te visto che nessuno assumera mai qualcuno con questo nome''.“Sono stata pesantemente umiliata. Ho solo 17 anni e non ho capito cosa fosse successo. So che è un nome strano, ma non è molto carino. Ci sono rimasta molto male” dichiara la ragazza mentre su una pagina didi notizie locali denuncia la nota. Unaha detto di aver parlato con il team della caffetteria in questione: “Abbiamo parlato con la squadra locale che è davvero sconvolta nell'apprendere che alcuni membri abbiano offeso un potenziale nuovo membro. Il Direttore dell'area in seguito a contattato Jordanna per scusarsi”.