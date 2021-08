Costa d'Avorio: registrato il primo caso di Ebola nel paese dopo decenni. Scatta il piano di sicurezza sanitario

La Costa d'Avorio ha registrato un caso di Ebola, il primo nel paese in quasi tre decenni. Ad annunciarlo è stato il ministro della salute. Il caso è stato confermato dai medici dell'Instituto Pasteur dopo aver testato campioni prelevati da una donna guineana di 18 anni.

Il ministro della sannità della Costa D'Avorio ha poi aggiunto che la donna ha lasciato la città di Labe in Guinea arrivando in Costa d'Avorio mercoledì: "Si tratta di un caso isolato e importato", ha spiegato ieri intervenendo dagli schermi della tv di stato, aggiungendo che la paziente era in cura in terapia intensiva ad Abidjan.

Inoltre dosi di vaccino contro l'Ebola sono state somministrate a tutti coloro i quali sono stati in contatto con la donnam comprese il personale medico che l'ha in cura. Il primo ministro, Patrick Achi, ha presieduto inoltre una riunione interministeriale di emergenza, ha aggiunto il ministro della Salute.

Il Ministro della Salute facendo appello alla calma, ha affermato che le autorità hanno attivato un piano di emergenza, che prevede l'identificazione e la sorveglianza di chiunque fosse entrato in contatto con il paziente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è il primo caso di Ebola in Costa d'Avorio dal 1994.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Agosto 2021, 11:37

