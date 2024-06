Cosa c'è nell'aldilà? «Una luce brillante, mi ha cambiato la vita». La rivelazione di un uomo dichiarato morto e poi rianimato

di Cecilia Legardi

Un uomo è stato dichiarato morto prima di essere riportato in vita dai medici. Durante i minuti di "assenza dalla realtà", sostiene di aver visto un'intensa luce bianca e di averla attraversata camminando e che, al ritorno alla vita, l'esperienza lo ha cambiato drasticamente. Ecco il suo racconto.

Dichiarato morto rinasce: cosa ha visto nell'aldilà

Questo utente di Reddit è stato dichiarato morto e ha riprso vita qualche minuto dopo, grazie ai dottori che lo hanno rianimato. Ha raccondato la sua esperienza in risposta a una domanda che era stata posta sulla piattaforma: «Redditor che sono morti e poi sono stati resuscitati, cosa ricordate di aver visto? Sono sempre stato curioso. Inoltre, se qualcuno ha qualche storia su come questo abbia cambiato la sua percezione della religione, per favore condividetela», chiedeva il post. Lui ha scritto la sua storia: «Per quanto possa sembrare un cliché, ho visto una luce brillante e ci sono entrato. All'interno ho visto la casa della mia infanzia e mia nonna, scomparsa di recente. Abbiamo parlato per un po' e poi lei mi ha fatto una domanda che mi ha colpito come un fulmine, come tonnellata di mattoni: "Stai facendo qualcosa che conta nella tua vita?", mi ha chiesto. Quando sono stato rianimato, sono tornato in preda al panico, ma la cosa più urgente che avevo in mente era la consapevolezza che se fossi morto in quel momento avrei lasciato il mondo in condizioni peggiori per avermi ospitato».

L'uomo crede di aver causato più guai che benefici durante la sua esistenza. «Ho deciso di cambiare chi ero - ha affermato - e rendere la vita un po' più gentile. Ora lavoro come consulente con bambini traumatizzati che hanno subito abusi e non sono mai stato più felice. Immagino che avessi solo bisogno di morire per rinascere». Quanto alla religione, l'utente si è detto ateo, continua a identificarsi così anche dopo l'esperienza nell'aldilà e non vuole troppo soffermarsi a pensare a quei minuti di "assenza dalla Terra", in quanto «sprecherei il mio tempo sognando ad occhi aperti invece di fare ciò che conta: cercare di lasciare il mondo un po' migliore di come l'ho trovato», ha concluso.

La testimonianza di una donna

Sotto il suo racconto altre persone si sono fatte avanti dicendo di aver visto la stessa luce bianca. Una donna, in particolare, ha narrato l'incidente che, a 13 anni, l'ha resa incosciente fino al risveglio in ospedale. «Nessun suono, nessun vento, nessun peso - ha scritto - È come se il peso del mondo semplicemente scomparisse e tu fossi in una profonda piscina e galleggiassi. Non importa quanto lontano tu sia, se allunghi una mano non puoi afferrare nulla.

Lunedì 10 Giugno 2024, 19:45

