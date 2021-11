Incornato durante la corsa dei tori: 55enne muore dissanguato in ospedale

Un uomo spagnolo di 55 anni è morto dissanguato dopo essere stato incornato a un festival annuale di corse di tori nella Spagna orientale. E' il primo incidente mortale avvenuto durante una corsa dei tori da quando i festival sono tornati in molte città della Spagna dopo le strette legate al Covid. L'uomo è stato ripetutamente attaccato dal toro al festival di Onda, ed è morto più tardi in ospedale per un'emorragia alla arteria femorale.

Leggi anche > Semina il panico con un coltello e ferisce due persone: «Urlava Allah akbar». Arrestato un 32enne egiziano

Dopo l'incidente mortale il comune di Onda, che si trova nella provincia spagnola orientale di Castellon a nord di Valencia, ha deciso di sospendere l'ultimo giorno di corsa dei tori. I media locali riferiscono che altre due persone sono rimaste ferite durante una corsa di tori simile in un'altra città. La tragedia ha riacceso il dibattito sull'opportunità o meno di vietare le corse di tori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA