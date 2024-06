Corriere lascia un pacco (prezioso) davanti alla porta: il ladro appare alle spalle, lo ruba e scappa

Ha atteso che il corriere poggiasse il pacco, con dentro un Apple Watch, davanti alla porta del destinatario, a quel punto è scattato da dietro di lui, ha afferrato la scatola ed è fuggito. La telecamera fissata sul campanello della porta d'ingresso ha ripreso la scena, il video è stato caricato su TikTok (@lucidpeachy) ed ha iniziato così a circolare in rete.

Un ladro con il cappuccio ha lasciato attonito un corriere di FedEx che a Columbus, Ohio, stava portando a termine una consegna. Nel video si vede il corriere avvicinarsi tranquillamente alla porta dell'abitazione, poggiare il pacco a terra e suonare il campanello. A quel punto, il ladro è sbucato da dietro, spaventando il corriere e afferrando il pacco, fuggendo subito dopo.

Il video prosegue con il corriere che spiega quanto avvenuto pochi istanti prima che il proprietario di casa, Kyle Dorsch, aprisse la porta, il quale ha commentato: «all'inizio pensavo che forse fosse uno scherzo».

Non è un caso isolato

Lo stesso Dorsch ha dichiarato di sapere che non si tratta di un caso isolato, poiché da diverso tempo furti simili avvengono intorno alla sua zona. Non solo, questa scia di furti si allarga anche al di fuori dello Stato dell'Ohio: la polizia di Philadelphia infatti è sulle tracce di più ladri travestiti da corrieri di Amazon che imbrogliano così le persone che attendono delle consegne. Anche qui, in un caso, l'articolo rubato è risultato essere di provenienza Apple.

