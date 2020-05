Corone di cartone gigantesche per mantenere le distanze: l'idea di Burger King anti-covid 19

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 23:03

Burger King regala ai clienti corone di cartone di grandi dimensioni per combattere il contagio dal covid-19. Un’iniziativa che vuole aggiungere un po’ di umorismo alle politiche di allontanamento sociale. Lo riferisce ilE le foto dei nuovi cappelli, che vengono attualmente distribuite solo nei negozi in Germania, sono diventate virali. «La corona per il distanziamento sociale fai-da-te è stata un modo divertente e giocoso per ricordare ai nostri ospiti di mantenere le distanze mentre si godono il cibo nei ristoranti», ha spiegato Burger King nel presentare l’iniziativa.L’idea è stata lanciata su Instagram con il claim “distancing, but make it fashion”, ovvero “mantieni le distanze, ma fallo con stile”. Le gigantesche corone di cartone, un po’ simili a dei sombrero messicani, vengono regalate ai clienti ancora piegate, diventando anche un gioco per intrattenerli mentre aspettano i loro panini seduti al fast food.