Coronavirus, i video dalla Cina che terrorizzano il mondo: le persone collassano a terra in strada. Realtà o fake?

di Simone Pierini

Venerdì 24 Gennaio 2020, 18:18

. La paura di un'epidemia globale sta spaventando i cittadini di ogni angolo del pianeta. E i, in particolare dall'epicentro della malattia, a Wuhan,. Sono apparsi sui profili Instagram di "Voice Of Hong Kong" e "kerek.pv".Al momento non si ha certezza della veridicità dei filmati, ma le immagini che mostrano sono terrificanti.mentre camminano.​Cosa sta succedendo quindi in Cina? Mentre le testate giornalistiche internazionali aprono i propri notiziari, tra televisione, carta stampa e giornali online, i principali media del Paese da dove è partita l'epidemia, come riferisce il Guardian, sembrano porre in secondo piano l'emergenza. Il Peoplès Daily, il quotidiano del partito comunista cinese, apre la propria edizione con i «calorosi auguri» per il capodanno del presidente Xi Jinping. Le notizie sull'epidemia «sono state seppellite» nel prime time della Cctv nelle ultime due serate, trattate come quinte o seste nell'ambito dei tg. Il governo cinese sta coprendo l'espandersi dell'epidemia? O le immagini sono un frutto di un fake ben confezionato?I video mostrano un dramma ben più preoccupante rispetto a quello raccontato, che già di per sé ha provocato psicosi in Europa e nel resto del mondo, e sono stati pubblicati da diverse testate britanniche, come il Mail Online , e riprese in Italia da Dagospia . La fonte sono dei profili Instagram che localizzano le immagini a Wuhan.