Coronavirus, il vaccino della Pfizer alla fase 3: test su 30mila pazienti. Passi avanti anche in Cina: «Induce anticorpi neutralizzanti»

Anche la casa farmaceutica Pfizer annuncia l'avvio della fase 3 di test sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando insieme alla tedesca BioNTech. La fase 3 riguarderà 30mila pazienti in 39 stati americani e nel mondo. I test riflettono il «nostro obiettivo di portare un vaccino molto efficace e ben tollerato sul mercato il prima possibile», afferma Ugur Sahin, l'amministratore delegato di BioNTech, secondo quanto riportato dai media americani.



TEST SU ANIMALI PER IL VACCINO CINESE

Test sugli animali di un candidato vaccino cinese contro Covid-19 hanno dimostrato che può attivare in maniera rilevante anticorpi neutralizzanti contro il nuovo coronavirus. Lo afferma uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista medica Cell. ARCoV, vaccino a base di Rna messaggero messo a punto in Cina, induce «anticorpi neutralizzanti e immunità delle cellule T» nei topi e nei primati non umani. «La vaccinazione ARCoV conferisce una protezione completa contro il SARS-CoV-2 nei topi», viene spiegato, con riferimento al virus che causa la COVID-19. Lo studio ha anche definito ARCoV «un promettente vaccino candidato contro la COVID-19 per una disponibilità universale e accessibilità globale» Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 16:22

