Coronavirus, a Pechino casi ancora in aumento. Negli Usa superati i 118 mila morti. Il Brasile verso il milione di contagi

Negli Stati Uniti le vittime del coronavirus salgono ad oltre 118 mila, con 2.189.128 casi di contagio. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 687. Un rimbalzo nei casi si è verificato in almeno 20 Stati.



Non c'è ancora la luce in fondo al tunnel della pandemia in America Latina, dove nelle ultime 24 ore i contagi confermati sono saliti a 1.871.972 ed i morti a 88.823. È quanto risulta oggi da una elaborazione statistica dei dati riguardanti 34 Nazioni e territori latinoamericani. Continua l'emergenza in Brasile, secondo Paese al mondo sia per i contagiati, che sono 978.142 (+22.765), sia per i morti, arrivati a 47.748 (+1.238). Un dato positivo è che gli infettati ed i deceduti brasiliani di ogni giorno manifestano stabilità e non un incremento in termini numerici. Seguono il Perù con 244.388 contagi (+3.480) e 7.461 morti (+204), ed il Cile con 225.103 casi di contagio (+4.475) e 3.841 deceduti (+226). Al 4° posto il Messico (165.455 e 19.747) con la seconda mortalità dopo il Brasile, al 5° l'Ecuador (49.047 e 4.087), al 6° la Colombia (60.217 e 1.960) e al 7° l'Argentina (37.510 e 948).



Cina. Confermati 25 nuovi casi di trasmissione locale a Pechino, dove resta alta l'allerta per il nuovo focolaio, e altri sette in tutto il gigante asiatico. Oltre ai nuovi contagi accertati nella capitale, due casi di trasmissione locale vengono segnalati nella provincia di Hebei e un altro in quella di Liaoning, entrambe nel nordest della Repubblica Popolare. Gli altri quattro casi di cui ha dato notizia stamani la Commissione sanitaria nazionale sono invece importati: tre si registrano nella provincia di Guangdong e una in quella di Gansu. La Commissione sanitaria di Pechino ha anche confermato altri due casi relativi a soggetti asintomatici. La Cina, primo Paese al mondo a fare i conti con il coronavirus, ha sinora segnalato 83.325 casi con 4.634 e 78.398 guarigioni. I dati ufficiali parlano di un totale di 1.864 casi importati con 91 persone tuttora ricoverate in ospedale. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 08:42

