Coronavirus Usa, oltre 33 mila morti. I contagi superano quota 670 mila

Coronavirus negli Usa. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono oltre 670.000, per l'esattezza 671.425. I morti sono 33.286. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.



Il presidente Trump prevede di mettere a punto un’apertura in tre fasi così da far ripartire l’economia americana. Nell’ultimo appuntamento con la stampa Trump ha presentato così il suo piano: «Tre fasi, un passo dopo l’altro, non tutti insieme», ha spiegato Trump sottolineando che gli Stati Uniti hanno «superato il picco» nell’andamento della pandemia. Dunque ha invitato gli Stati a lavorare insieme. «Sulla base dei dati disponibili possiamo iniziare il prossimo fronte della nostra guerra, quello che chiamiamo la “Riapertura dell’America”», ha detto Trump.



Coronavirus, Spagna: i deceduti salgono a 19.478​

annunciata da Wuhan. La città focolaio della pandemia con 3.869 vittime, pesa adesso nella misura dell'83,5% sul bilancio delle vittime su scala nazionale. Il portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), Mi Feng, ufficializzando le nuove statistiche, ha anche aggiornato i contagi, saliti di 325 unità, a 82.692, con la correzione apportata da Wuhan.



Resta al livello di picchi record per l'Europa in questa fase il numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito, nei soli ospedali, con 847 decessi nelle ultime 24 ore contro i 861 di ieri. Lo certificano i dati diffusi oggi del dicastero della Sanità, portando il totale censito nel Paese a 14.576. I contagi diagnosticati superano intanto quota 108.000, con una curva d'aumento attorno a 5.500. I dati non comprendono le persone infettate e morte di Covid-19 in case di riposo, ricoveri vari e abitazioni private.

- Il bilancio dei decessi in Spagna è di quasi 19.500. Lo riferisce il governo spagnolo. Il ministero spagnolo della Sanità ha calcolato che nelle ultime 24 ore i decessi per coronavirus nel Paese sono 585, per un totale di 19.478. I nuovi contagi sono invece 5.252, che portano a 188.068 il totale delle persone che hanno contratto il covid-19 dall'inizio della crisi. Nella Comunità di Madrid, la regione amministrativa della capitale spagnola che è la zona più colpita nel paese, si sono registrati 130 decessi per covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il totale delle morti a 7.007 dall'inizio della pandemia. Lo riferisce l'agenzia Efe.

"Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l'esplosione del contagio è attualmente governabile", ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa, aggiungendo che la Germania produrrà 50 milioni di mascherine protettive ogni settimana a partire da agosto, per contrastare la diffusione del coronavirus. Dalla metà di agosto ogni settimana saranno prodotti 10 milioni di modelli FFP2 e 40 milioni di mascherine chirurgiche.

rispettivamente, di 325 unità a 50.333 e di 1.290 unità a 3.869 totali. Il quartier generale municipale impegnato nella prevenzione e controllo del virus ha spiegato in una nota, secondo i media locali, che la "revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti". La mossa è destinata a dare altro slancio alle polemiche sull'affidabilità dei dati forniti. Allo scopo di non lasciare alcun caso di Covid-19 non documentato, le autorità hanno lavorato per raccogliere informazioni dalle strutture legate alla pandemia, comprese cliniche, ospedali ufficiali e improvvisati, siti di quarantena, comunità con casi di infezione e siti speciali sotto l'amministrazione di autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza e degli affari civili come carceri, centri di detenzione e centri di assistenza agli anziani.in primo luogo, un numero crescente di pazienti nella fase iniziale dell'epidemia ha travolto le risorse e la capacità di ricovero delle istituzioni mediche". Poi, alcuni decessi sono accaduti a casa in assenza di cure negli ospedali. Terzo, a causa di un rapido aumento di ospedali designati per il trattamento delle infezioni, tra quelli amministrati dai ministeri, dalla provincia dell'Hubei, dalla città di Wuhan e dai suoi distretti, non tutti collegati "alla rete di informazioni sull'epidemia" non riuscendo a comunicare i loro dati in tempo. Infine, "le informazioni registrate di alcuni decessi erano incomplete e c'erano ripetizioni ed errori nelle segnalazioni"

GRAN BRETAGNA - Governo Tory britannico sotto pressione sull'emergenza coronavirus di fronte alla commissione Sanità della Camera dei Comuni, convocata oggi in videoconferenza dopo diverse settimane di 'tregua' coincisa con la prolungata pausa pasquale dei lavori parlamentari. Il ministro Matt Hancock è stato incalzato da deputati di opposizione e di maggioranza, incluso il suo compagno di partito e predecessore al dicastero della Salute, Jeremy Hunt, presidente dell'organismo, su nodi irrisolti nel Regno: come i numeri dei morti 'dimenticati' nella case di riposo; o i ritardi nei test; o ancora la perdurante carenza di dotazioni personali di protezione per medici e infermieri in prima linea in alcuni ospedali dell'Nhs, il servizio sanitario nazionale dell'isola. Sugli anziani deceduti per Covid-19 in ospizi e ricoveri vari, Hancock ha promesso dati più completi a giorni, a integrazione del conteggio delle statistiche ufficiali quotidiane, giunto ieri a quota 13.729 morti censite nei soli ospedali.

BELGIO - Il Belgio supera la soglia dei 5mila decessi legati all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 313 nuove vittime (114 in ospedale, 199 nelle case di riposo), portando così il totale a 5.163. Lo hanno comunicato i portavoce del centro di crisi durante la conferenza stampa quotidiana. Il numero delle vittime è alto anche perché il Paese conteggia fra queste anche i decessi ritenuti 'sospetti' nelle case di riposo, che non sono confermati da test di laboratorio.

ROMANIA - In Romania nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 360 casi di coronavirus, con il totale che sale a 8.067. I decessi sono stati finora 400, i guariti 1.508. Il presidente Klaus Iohannis ha invitato la popolazione a stringere i denti e a rispettare le restrizioni imposte dalle autorità, sopratutto nel fine settimana della Pasqua ortodossa cominciato oggi: "Abbiamo fatto molto, non sprechiamo gli sforzi fatti finora. Tutte le restrizioni rimarranno in vigore durante il periodo pasquale", ha detto il presidente citato dai media. La Romania è il Paese dei Balcani con il maggior numero di contagi e decessi per la pandemia di coronavirus.

IRAN - Salgono a 79.494 i casi confermati di coronavirus in Iran, con 1.499 contagi nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 89, in costante calo da una settimana. Il totale dei deceduti registrati sale quindi a 4.958. I malati in gravi condizioni sono 3.563. I pazienti guariti crescono a 54.064. Il totale dei test effettuati finora è di 319.879. Lo annuncia il ministero della Salute di Teheran.

UCRAINA - Sono 501 i casi di Covid-19 accertati in Ucraina nelle ultime 24 ore: il numero più alto di contagi giornalieri finora registrato nella repubblica ex sovietica. Il totale ufficiale delle persone che hanno contratto la malattia sale così a 4.662, di cui 879 operatori sanitari. L'epidemia in Ucraina ha finora ucciso 125 persone, 246 sono invece guarite.

RUSSIA -Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 4.060 nuovi casi di coronavirus, portando così i contagi totali a 32.007. Si tratta dell'incremento giornaliero più alto dall'inizio dell'epidemia. I morti sono stati invece 41 (273 in totale). Lo riporta il bollettino giornaliero della task force contro la pandemia, ripreso dalla Tass.

