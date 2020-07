Festa con 400 liceali per il 4 luglio, 21 ragazzi infettati dal covid: «Non abbiamo pensato ai contagi»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 12:29

OrganizzanoUn gruppo di liceali ha organizzato un evento invitando 400 persone in occasione della festa dell'Indipendenza a Harrisonville, in Missouri. Dopo una settimana però c'è stato un picco dei contagi di coronavirus.I ragazzi si sono giustificati dicendo che non hanno proprio pensato all'emergenza sanitaria e che hanno creato l'evento al solo scopo di festeggiare. Ma in questo periodo, come sottolineano da mesi gli esperti, bisogna prestare molta attenzione. Il numero delle persone che si sono ammalate per ora è di 21 ma potrebbe anche aumentare. «È arrivata un sacco di gente, ma ci siamo detti: non succederà certo a noi», ha spiegato uno degli organizzatori.Dopo qualche giorno alcuni partecipanti hanno detto di essere stati contagiati, solo a quel punto gli organizzatori hanno capito di aver commesso un grave errore soprattutto perché non c'è una lista dei presenti, quiondi non si possono rintracciare i partecipanti e metterli in quarantena. Per questo è stato lanciato un appello, avendo fiducia nel buon senso degli ospiti del party, invitandoli a un isolamento volontario dopo il picco di contagi.La preoccupazione maggiore per le autorità sanitarie non è solo per i ragazzi che potrebbero avere solo sintomi lievi della malattia, ma per le loro famiglie, nonnni e genitori che sono considerati fasce più deboli.