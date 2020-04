Coronavirus negli Usa, più di 7mila vittime. Ma Trump non vuole "chiudere il paese": «In Italia è Spagna situazione più grave»

Il bilancio delle vittime a causa del coronavirus negli Stati Uniti ha superato le 7 mila unità, con un aumento di oltre mille morti in un solo giorno, un nuovo triste record. I casi accertati in tutto il Paese sono 274 mila. New York, lo stato più colpito, raggiunge quota 3.000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa.



Nonostante la situazione drammatica, Donald Trump, seppur solleciato da alcuni dei suoi collaboratori non vuole imporre una "chiusura" del paese, nello stile di quello che è stato fatto da Italia e Spagna: «Lasceremo la decisione sull'ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori, stato per stato» - ha detto Donald Trump - che esclude un ordine a livello nazionale, nonostante le pressioni degli esperti che collaborano con la Casa Bianca come Anthony Fauci. «In Italia e Spagna è diverso - ha aggiunto - loro hanno un problema più grande» Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Aprile 2020, 00:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA