I morti di coronavirus in Usa hanno superato i 55 mila (55.118 per l'esattezza), una cifra che, scrivono già i media americani, sfiora le vittime Usa nei 20 anni della guerra in Vietnam (58 mila circa). È l'ultimo aggiornamento del sito della Johns Hopkins University Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 19:45

