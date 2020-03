Coronavirus negli Usa, Trump: «È emergenza nazionale, pronti 50 miliardi. Il tampone? Lo farò anch'io»

Trump ha confermato, poi, di non voler fare alcun test per il coronavirus: «Non ho alcun sintomo. Ci sono dei medici che controllano e decidono. Noi non vogliamo che gente senza sintomi compia i test». Poi fa retromarcia:

.

Trump e l'Italia. «Siamo in contatto con l'Italia, un Paese che noi amiamo. Lavoriamo con loro, hanno un situazione difficile»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 23:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

50 miliardi per rispondere alla crisi sanitaria.con i 1.900 casi superati in tutto il Paese ed almeno 41 morti. E così il presidente cambia la linea politica verso il virus, fin qui sostanzialmente ignorato, e dichiara lo «stato di emergenza» calando sul tavolo 50 miliardi di dollari per combatterlo.della Casa Bianca convocata in risposta alle polemiche sul numero insufficiente di test compiuti negli Usa e in vista del G7 straordinario di lunedì in cui i leader dei Paesi più industrializzati del mondo proveranno (e dovranno) fare fronte comune contro questa pandemia.: «Chiederemo agli ospedali di preparare piani di emergenza. Assicureremo massima flessibilità nella lotta al virus»: ha detto Trump, aggiungendo che «entro l'inizio della prossima settimana, saranno disponibili 500mila test». Il presidente americano ha sostenuto che rispetto al resto del mondo nel contrasto al coronavirus gli Stati Uniti hanno ottenuto «progressi incredibili». Il presidente ha poi ricordato che oggi l'Europa è stata indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità come il nuovo "epicentro" della pandemia.«Il test lo farò probabilmente anch'io a breve»