Coronavirus, Trump: «Ho fatto il tampone, aspetto i risultati». Negli Stati Uniti 2.100 casi e 48 morti, pronti test gratuiti

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, dopo la conferenza stampa durante la quale ha annunciato la proclamazione dello stato d'emergenza nel Paese per il Coronavirus . Lo ha rivelato lo stesso, dopo le polemiche dei giorni scorsi, precisando di non conoscere ancora l'esito del tampone, ci vorranno 1-2 giorni.«Mi hanno preso la temperatura entrando nella stanza ed è perfettamente normale - ha detto il presidente, parlando all'inizio della conferenza stampa - Ho anche fatto il test ieri sera». Nei giorni scorsi, Trump era stato più volte sollecitato a sottoporsi al test, dopo contatti con persone poi risultata positive.Nel frattempo aumentano i casi anche negli Stati Uniti. «Non abbiamo raggiunto il picco dei casi. Ne vedremo molto altri»: ha detto Anthony Fauci, il direttore dell'istituto americano per le malattie infettive, membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca. Attualmente i casi accertati negli Usa sonoUsa più la capitale Washington eLa Camera dei rappresentanti ha approvato un pacchetto di aiuti che potrebbe includere test gratuiti, congedi di emergenza retribuiti e altre risorse intese a contribuire a contenere la crisi e stabilizzare i mercati finanziari, poche ore dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato l'epidemia un'emergenza nazionale. Inoltre la restrizione dei viaggi dall'Europa agli Stati Uniti sarà estesa al Regno Unito e all'Irlanda e scatterà dalla mezzanotte di lunedì.