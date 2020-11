Coronavirus, test di massa ai bambini delle scuole secondarie: l'esercito a Liverpool per il progetto pilota

Al via test per il coronavirus in alcune scuole inglesi. Lo screening di massa deciso a Liverpool è un progetto pilota che avrà bisogno dell'aiuto dell'esercito e ha trovato il consenso di buona parte dei genitori. I militari, sparsi un po' ovunque in città, aiuteranno a somministrare i testi agli alunni delle scuole secondarie. Per gli studenti di età superiore agli 11 anni sono previsti due tamponi in 10 giorni.

Leggi anche > Il coordinatore del Cts Miozzo: «La maratona non finirà a Natale. Spegniamo le aspettative»

«Penso sia un'idea brillante - afferma una mamma ai microfoni di Euronews - se mantiene le persone al sicuro non c'è niente da perdere, giusto? Sono un paio di minuti della propria giornata, non costa nulla. A Liverpool è ampiamente disponibile e a portata di mano».

Il programma governativo è stato ribattezzato "Operazione moonshot" e sarà messo in atto a Liverpool per poi essere eventualmente esteso a tutto il territorio. Il Consiglio comunale di Liverpool ritiene che i test di massa sulla popolazione della contea del Merseyside aiuteranno a spezzare la catena del contagio, ma ci sono scienziati temono che i test possano fornire falsi positivi o falsi negativi. Si tratta, infatti, di test rapidi che, a differenza dei molecolari, sono ritenuti meno affidabili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA