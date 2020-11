Coronavirus, superati i 2 milioni di contagi in Francia ma inizia la decrescita

La Francia ha superato i 2 milioni di casi di Covid-19. Ad annunciarlo è il direttore generale di Santé Publique France, Jerome Salomon, in una conferenza stampa. Salomon ha parlato di «tendenza positiva» aggiungendo: «i nostri sforzi stanno portando frutti».

Il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ha dichiarato questa mattina che «abbiamo cominciato la decrescita dell'epidemia». Intervistato da BFM-TV-RMC, Véran ha aggiunto di voler permettere ai francesi «di passare Natale in famiglia», ma non può ancora «fornire una data per la fine del lockdown».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 18:21

