Coronavirus, stazione sciistica tace la diffusione del virus: ecco come è avvenuto il contagio nel Nord Europa

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Marzo 2020, 21:14

Lain gran parte delpotrebbe essere legata allaun borgo austriaco di 1500 abitanti noto per essere il paradiso dello scii. Da febbraio a Ischgl si sono infettati più di mille turisti nord-europei, ma solo in questi giorni il paese è stato dichiarato zona rossa.Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il sospetto è che si siano taciuti i primi casi di contagio per non rovinare la stagione che al momento della diffusione del virus si trovava al suo apice. Quando un Boeing della Iceland Air proveniente da Monaco di Baviera atterrò a Reykjavik con a bordo molti turisti islandesi, giovani soprattutto, emerse che molti passeggeri erano positivi e la Finlandia entrò in stato di emergenza. La situazione si estese in Danimarca, poi Norvegia e si riuscì a risalire al fatto che tutti i malati di Covid-19 avevano in comune la permanenza a Ischgl.Per oltre una settimana, tra fine febbraio e i primi di marzo, le autorità tirolesi hanno negato la presenza di malati e contagi, fino a quando poi non è stata dichiarata zona rossa la stazione sciistica. Soltanto il 7 marzo, di fronte all’evidenza norvegese e al primo caso ufficiale di coronavirus nel villaggio, ammisero la possibilità.