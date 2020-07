Coronavirus esplode in Spagna, 1.153 nuovi casi in un giorno: è il numero più alto dal 2 maggio

Coronavirus, positivo un giocatore del Siviglia che il 6 agosto sfiderà la Roma in Europa League

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che si tratti di seconda ondata o di una ripresa della prima la situazione in. I nuovi contagi danel Paese. Cinque i morti. È il numero più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1.178 nuovi positivi. Lo riferisce La Vanguardia.I casi che hanno richiesto il ricovero in ospedale sono 427 in un giorno e per 21 si è resa necessaria la terapia intensiva. Negli ultimi 14 giorni nel Paese sono stati diagnosticati 24.034 nuovi casi. I contagi aumentano soprattutto in Catalogna (+211 in un giorno) a Madrid (+199) e, soprattutto, in Aragona (+424). A Madrid i casi sono aumentati del 413% in una settimana.