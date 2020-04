Scuola, ipotesi choc nel Regno Unito: «Gli studenti potrebbero dover ripetere l'anno, ci sono troppe lacune»

Gli alunni che si sono "persi" in una fase chiave della preparazione all'esame a causa della crisi del coronavirus potrebbero dover "ripetere l'intero anno", secondo un ex capo dell'Ofsted, dipartimento per l'istruzione del Regno Unito.



Sir Michael Wilshaw, ispettore capo tra il 2012 e il 2016, ha affermato che esiste "qualche possibilità" per gli studenti di ripetere un anno scolastico se questi si sono "persi" a causa della pandemia.

arlando al programma World at One di BBC Radio 4 , Sir Michael ha anche detto che potrebbe approvare una riapertura delle scuole a giugno "a patto che ci sia molta pianificazione".



Il segretario all'istruzione Gavin Williamson ha dichiarato domenica che non è stata fissata alcuna data per la riapertura delle scuole. Alla domanda su se alcuni studenti potrebbero aver bisogno di ripetere un anno, Sir Michael ha risposto: "Sì... penso che ci sia una probabilità. Ovviamente non per coloro che stanno per sostenere gli esami finali e i cui voti sono già stati determinati. Ma per quelli che dovranno sostenere gli esami il prossimo anno penso che sia possibile pensare di far ripetere l'anno poiché potrebbero avere accumulato gravi lacune". "Se fossi un genitore di un bambino nell'anno 10 o 5, vorrei che avesse le stesse opportunità degli altri bambini e se si sono persi quindi penso che spetti alle scuole e al governo assicurarsi che gli venga data questa opportunità". Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA