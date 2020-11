Coronavirus, la Scozia pronta ai test per chi arriva: «Così si eviteranno le quarantene»

Test del coronavirus a chiunque entri in Scozia. La commissione sanitaria del parlamento scozzese ha chiesto al governo di imporre a tutti i passeggeri all'arrivo di sottoporsi al tampone per stabilire se siano positivi al Covid-19. Il tutto per evitare le lunghe quarantene previste attualmente e soprattutto per impedire che il virus si diffonda ulteriormente in Scozia. I test potrebbero essere subito implementati, come riporta il Telegraph.

Il programma, che per il governo centrale del Regno Unito sarebbe ancora lontano da attuare, andrebbe nella giusta direzione, con l'obiettivo di arginare la diffusione dei contagi. L'autonomia della Scozia, tuttavia, resta limitata. «Riteniamo che ci sarebbero vantaggi nel testare i passeggeri all'arrivo sia come misura di protezione della salute sia come mezzo per abbreviare il periodo di quarantena richiesto», ha dichiarato il Comitato per la Salute e lo Sport in un rapporto presentato oggi.

Non è chiaro quanto tempo impiegherà il governo per rispondere alle raccomandazioni. Finora, la Scozia conta 74.355 positivi su un totale di 1,21 milioni di casi di coronavirus nel Regno Unito e poco più di tremila su quasi 50mila decessi. Sebbene abbia registrato un picco di nuovi casi giornalieri nell'ultima settimana di ottobre con quasi duemila infezioni, i numeri sono rimasti stabili intorno alla cifra mille dall'inizio di questo mese.

