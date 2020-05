Coronavirus, scontro tra Ue e Gran Bretagna sui corridoi turistici: ecco cosa è successo

procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito per il mancato rispetto delle norme Ue sulla libera circolazione dei cittadini dell'Ue e dei loro familiari

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Maggio 2020, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laapre le proprie frontiere ai turisti, abolendo la quarantena obbligatoria, ma solo a quelli provenienti dalla. La decisione è giunta durante un lungo negoziato tra Londra e Parigi, ma non è andata giù alla, che ha avviato unaLa «legislazione nazionale dellimita il bacino dei beneficiari della normativa Ue sulla libera circolazione nel Regno Unito e le possibilità, per i cittadini dell'Ue e i loro familiari, di impugnare le decisioni che limitano il diritto alla libera circolazione», si legge in una nota dell'esecutivo comunitario. Nelle linee-guida inviate ieri ai governi nazionali, laaveva chiesto ai paesi di non discriminare i turisti in base alla loro nazionalità, ma di consentire a chiunque di viaggiare in base al rischio epidemiologico delle aree di provenienza.Il Regno Unito dispone ora di 4 mesi per adottare le misure necessarie per far fronte alle carenze riscontrate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità di Londra. Come riporta il Telegraph , la notizia ha fatto molto discutere il Parlamento britannico. L'ex leader Tory, ora a capo di un movimento euroscettico, ha invitato il governo di Boris Johnson di ignorare il monito della Commissione Europea: «Dobbiamo pensare al nostro interesse nazionale e dare la priorità alla sicurezza dei cittadini del Regno Unito, non a quelli europei».