Chris Whitty. Il dipartimento della Sanità no ha voluto specificare in quale area dell'Inghilterra siano i due pazienti. In Gran Bretagna sono stati confermati i primi due casi di infezione dal nuovo coronavirus . Si tratta di membri della stessa famiglia, ha reso noto chief medical officer dell'Inghilterra, il professor. Il dipartimento della Sanità no ha voluto specificare in quale area dell'Inghilterra siano i due pazienti.

Secondo fonti citate dal Guardian, i due pazienti non si troverebbero però nell'area di Wirral, un Metropolitan Borough del Merseyside con sede a Wallasey, dove si trova la struttura speciale per la quarantena dei britannici evacuati da Wuhan . Whitty ha detto che «il servizio sanitario nazionale è altamente preparato ed abituato a gestire questo tipo di infezioni e stiamo lavorando rapidamente per identificare qualsiasi contatto che i pazienti possano aver avuto per impedire ulteriori contagi».

Two people in Britain test positive for coronavirus https://t.co/2pLCJU9xj0 — The Guardian (@guardian) January 31, 2020

Venerdì 31 Gennaio 2020, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA