Coronavirus, record di morti in Gran Bretagna: 1610 in 24 ore

Record negativo per la Gran Bretagna, che in 24 ore registra 1610 morti a causa del coronavirus, mentre si continua a correre con i vaccini raggiungendo la somma di 4.266.577 somministrazioni. I test, invece, si assestano oltre i 550.000 quotidiani, dopo aver superato nei giorni scorsa anche i 600mila. Questa è la più grande cifra giornaliera per i decessi Covid registrata finora in un solo giorno. La scorsa settimana erano 1.564, come ricorda il Guardian.

Commentando su Twitter l'impennata odierna della stima dei decessi, il ministro ombra della Sanità dell'opposizione laburista, Jon Ashworth, ha evocato uno scenario «terribile, orrendo, devastante». «Non doveva per forza finire così», ha poi chiosato, rilanciando l'accusa al governo Tory di Boris Johnson di aver contribuito a questa situazione con la sua gestione della pandemia e i ritardi imputati al premier su alcune decisioni cruciali.

Due to technical difficulties, today's update to the #COVID19 Dashboard is delayed. An update is expected by 16:30 GMT.

There have been 33,355 new cases and 1,610 deaths within 28 days of a positive test.

A total of 4,266,577 people have now received the 1st dose of a vaccine. pic.twitter.com/k0Y6f4cezR

