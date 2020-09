Coronavirus, il proprietario del Premier Inn Whitbread taglia 6.000 posti di lavoro: presenze dimezzate negli hotel

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 10:02

, proprietario della catena di hotelha affermato che potrebbea causa dei cali nelle prenotazioni dovuti alla. Si tratta delnei vari hotel e ristoranti. Il calo dei viaggi e del turismo è stato un brutto colpo per l'azienda che si era già vista costretta a diminuire in alcuni casi gli orari di lavoro.Alison Brittain, amministratore delegato di Whitbread, ha dichiarato: «Con la domanda di viaggi che rimane debole, ora dobbiamo prendere alcune decisioni molto difficili ed è con grande rammarico che oggi annunciamo la nostra intenzione di entrare in un processo di consultazione che potrebbe comportare fino a 6.000 licenziamenti nel Regno Unito, di cui si spera che una percentuale significativa possa essere raggiunta volontariamente».Il gruppo ha detto che prevede che i posti di lavoro saranno tagliati entro la fine dell'anno, ma la stragrande maggioranza dei suoi 900 hotel e 350 ristoranti rimarranno aperti. Se il turismo dall'estero ha subito un brusco arresto è avvenuto il contrario per quello locale, visto che l'80% dei britannici ha scelto mete turistiche nazionali per il periodo estivo.