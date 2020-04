Coronavirus, positivo il ministro israeliano che aveva detto: «Il Covid-19 è un castigo divino per l'omosessualità»

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 16:43

Qualcuno potrebbe invocare il Karma, ma la notizia cheabbia contratto il virus sta facendo il giro del mondo. Ilera stato categorico associando la malattia adovuta alle abitudini sessuali deiNoto per le sue convinzioni omofobiche, il 1 aprile, quasi come per uno scherzo del destino, è risultato positivo al coronavirus insieme alla moglie. Le reazioni non si sono fatte attendere soprattutto dalla comunità Lgbt, mentre i più superstiziosi hanno pensato al Karma (una condizione che non deriva dalla dottrina ebraica). Lo stesso era accaduto quandoaveva annunciato di aver contratto il Covid-19. Solo qualche giorno prima il primo ministro britanico sottovalutava l'emergenza e parlava diNon si sa come Johnson si sia infettato, ma Litzman è anche un rabbino e deve aver violato le regole sul distanziamento sociale alla stregua degli altri membri delladi cui fa parte, partecipando a diverse riunioni di culto ed esponendo al contagio numerose autorità del Paese. Una situazione che ha imposto la quarantena aIn Israele, che sin da subito aveva bloccato i collegamenti con Paesi come la Cina e l'Italia, l'atteggiamento degli ultraconservatori è stato giudicato pericoloso. Accusati di essere "untori", sono stati confinati in una sorta di "Zone Rosse". Il, sobborgo alla periferia est di Tel Aviv, ha eretto una barriera per bloccare tutti gli accessi a piedi con la vicinacittadina abitata principalmente da ḥaredi.